Stadtführerin Barbara Liche zeigt in dieser spannenden Stadtführung, was hinter einem Brunnen alles stecken kann. Jeder Brunnen in Sigmaringen erzählt seine ganz eigene Geschichte. Sie erfahren, wie ein Brunnen für das Erwachen der Fasnet sorgte oder warum eine Brunnenweihung zu einem Stadtteilfest geführt hat.

Treffpunkt: Tourist Info, Apothekergasse 1 /Rathausplatz, Sigmaringen

Dauer ca. 1,5 Std.