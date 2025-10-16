Brunard Connexion & Linda Kyei Swing Combo feat. Brunard Connexion

An diesem Abend wartet keine geringere, als die Pariser „Brunard Connexion" auf Sie, um gemeinsam mit dem Stuttgarter Bassisten Steffen Hollenweger, den Abend zu eröffnen.

Die Brunards sind sowohl im Trio, als auch in den Bands anderer Stars des Gypsy Jazz international unterwegs. Im Pariser Club „Monk" hört man sie jeden Sonntag, es kommt im Anschluss an Ihre Konzerte meistens zu hochkarätigen Sessions.

Linda Kyei Swing Combo feat. Brunard Connexion (Beginn 21:00 Uhr)

Linda Kyei präsentiert am heutigen Abend neben ihrer Swing Combo den Pariser Stargitarristen Christophe Brunard, und an der Violine dessen nicht weniger bekannten Sohn Julien Brunard. Darum herum hat sie lauter Hochkaräter der jungen Stuttgarter Swingszene versammelt, mit denen sie den warmen, knisternden, intensiven und immer locker jazzigen Sound der schönen alten Zeit perfektioniert hat. Mit dabei der atemberaubende Herr Netz an Saxophon und Klarinette, der wunderbare Sir Holley am Kontrabass, der geschmeidige Mr. Shepherd an den sechs Saiten seiner Gitarre, der Klaviervirtuose Linus David an den Tasten und zu guter Letzt macht Andrew Andrews an den Drums die Combo komplett.

Tauchen Sie ein in die goldene Ära der 20er bis 40er Jahre!