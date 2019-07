Lust auf's Landleben? Eingebettet in malerische Landschaften bieten ausgewählte Bauernhöfe allerlei liebevoll zubereitete Köstlichkeiten aus eigener Produktion.

Hinter den Kulissen erfahren Sie jede Menge über Ackerbau, Viehhaltung und die tägliche Arbeit unserer Landwirte. Der Brunch auf dem Bauernhof findet an diesem Tag in allen sieben Naturparken in Baden-Württemberg statt.

Der Flyer mit allen weiteren Informationen ist ab Juli erhältlich unter www.naturpark-sfw.de

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter 07192/213886 oder unter lisa-marie.funke@naturpark-sfw.de