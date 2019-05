Im Rahmen des Kunst- und Aktionspfads 2019. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei!!

In kleiner Besetzung verdrehen und verjazzen die drei Herren die großen Melodien der Popgeschichte, die jeder kennt. Dazu kommen ausgesuchte Lieblingsstücke von John Scofield, Miles Davis und anderen Größen. Gaans instrumental sorgt das Trio dabei für eine gaans schöne Atmosphäre und verzückt das Publikum mit verträumter Musik in dezenter Lautstärke. Also genau das Richtige für einen perfekten Brunch.