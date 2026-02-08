Brunch im Naturpark

Traditionell am ersten Augustwochenende lädt der Naturpark Stromberg-Heuchelberg zu einem ganz besonderen Brunch ein.

Gäste dürfen sich auf ein reichhaltiges Frühstücksbuffet direkt bei einem regionalen Anbieter freuen, das mit heimischen Spezialitäten und viel Liebe zubereitet wird. Von frischem Obst und knackigem Gemüse über aromatische Käse- und Wurstspezialitäten bis hin zu Wildspezialitäten – hier erleben Sie die Vielfalt und Frische der Produkte unserer Region auf unvergleichliche Weise.

Der Brunch ist mehr als nur ein Frühstück: Er ist ein kulinarisches Erlebnis, das den Geschmack des Naturparks direkt auf den Teller bringt. Gleichzeitig unterstützt jeder Besuch die regionalen Anbieter, die durch ihre Arbeit dazu beitragen, die vielfältige Kulturlandschaft des Stromberg-Heuchelbergs zu bewahren.

Mit Ihrem Besuch beim Brunch werden auch Sie Teil der typischen vier W des Naturparks: Wälder, Wein, Wiesen und Wasser. Genießen Sie die Atmosphäre, lernen Sie die Produzenten kennen und erleben Sie, wie Genuss, Regionalität und Nachhaltigkeit hier auf wunderbare Weise zusammenkommen.