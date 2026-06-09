Brunch im Weinberg am Römerhof

Brunch im Weinberg – Genuss mit Ausblick!

Genussvoller Sonntag am Römischen Gutshof in Lauffen

Ein besonderes Erlebnis inmitten der idyllischen Weinberge, das Kulinarik, Musik und Atmosphäre auf einzigartige Weise verbindet. Von 11:00 bis 16:00 Uhr erwartet die Gäste ein abwechslungsreicher Brunch, der regionale Spezialitäten und entspannte Genussmomente in den Mittelpunkt stellt.

Serviert werden ausgewählte Gerichte der Metzgerei Kopf, ergänzt durch eine feine Auswahl an Lauffener Weinen, die perfekt auf das kulinarische Angebot abgestimmt sind. Die historische Kulisse des Römischen Gutshofs verleiht dem Event eine besondere Stimmung und macht den Sonntag zu einem echten Ausflug in die Region mit Charakter und Geschichte.

Für die passende musikalische Begleitung sorgt die Band Arrowhead mit Acoustic Rock. Ihr Live-Set schafft eine lockere, angenehme Atmosphäre, die den Genusstag harmonisch abrundet und zum Verweilen einlädt.

Ob als Ausflug mit Freunden, als genussvoller Sonntag zu zweit oder als besonderes Erlebnis für Wein- und Genussliebhaber – dieser Brunch bietet die ideale Kombination aus regionaler Küche, Wein und Live-Musik. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen, um dieses besondere Event im Herzen von Lauffen nicht zu verpassen.