Brunch mit Flemming Borby (DK)

Der Däne Flemming Borby gilt als großes Talent des Indie Pop Folk aber ein Newcomer ist er nicht.

Er veröffentlichte mit seiner dänischen Band GREENE drei von der Kritik hochgelobte Alben und trat mehrmals auf dem dänischen Roskilde Festival auf.

Als Absolvent der Royal Academy of Music gründete er anfang die 2000'er dann die Band LABRADOR, mit der er vier Alben und eine EP veröffentlichte und in Dänemark, Deutschland, Schweiz, Frankreich, UK, USA und Japan tourte.

Sein erstes Album unter eigenem Namen. „SOMEBODY WRONG“ wurde in 2015 in Austin, Texas, aufgenommen.

Das zweite Album ”HELL IS TOO FAR”(2017) war eine Zusammenarbeit mit der amerikanischen Musikerin Greta Brinkman, und das dritte solo Album von Flemming Borby ”THE FUNKHAUS SESISON” wurde im august, 2017, in den legendären

Funkhaus Studios, Berlin, aufgenommen.

Die Idee der Hinter war ein Album in einem Tag, mit nur einem Mikrofon aufzunehmen.

Alle Lieder in einer Session. Keine Overdubs.

Seit 2007 lebt Flemming Borby in Deutschland und schon lange in Berlin. Er hat mit vielen verschiedenen Berliner Künstlern wie Toby Dammit (Iggy Pop, Nick Cave, Rufus Wainwright) , Earl Harvin (Tindersticks) Martin Wenk (Calexico), Greta Brinkman (MOBY; Debbie Harry) Tom Krimi (PRAG, Raz O’Hara, Stereo Deluxe) und

Nikko Weidemann, zusammen gearbeitet.

Außerdem ist er in der internationalen Songwriting Organisation The House of Songs

in Austin involviert und hat die EP „The Ghostbrother Project – Back Into Your Heart“ im April 2014 veröffentlicht.

Mehr Info + Musik und Videos: Www.flemmingborby.net