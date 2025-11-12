Sonnenbrand Aftersun Tour 2025 - präsentiert von The Pick & Rausgegangen.

Brunke ist Musiker, Produzent und Labelgründer — und ein echtes Inselkind.

Aufgewachsen auf der autofreien Nordseeinsel Juist, zieht es ihn heute zwischen der rauen Küste und der pulsierenden Metropole Berlin hin und her. Diese Dualität spiegelt sich in seiner Musik wider: bodenständig, ehrlich und zugleich modern. Und der Erfolg spricht für sich: Die Tour im Frühjahr 2025 anlässlich seines Debüts „Sonnenbrand“ war nahezu ausverkauft, sodass Brunke im Herbst mit weiteren, innig erwarteten Shows zurückkehrt.

Schon als Teenager machte BRUNKE mit Cover-Videos auf YouTube auf sich aufmerksam, bevor er sich mit eigenen Songs und einem kompromisslosen DIY-Ansatz einen Namen machte. Anschließend feiert er Erfolge mit seiner ersten EP „Versuchen und Scheitern“, die auf Platz 49 der Charts einsteigt, um dann Gründer seines eigenen Labels Brunke Records zu werden. Neben seiner eigenen Musik arbeitet Brunke auch als Produzent für Künstler wie Kayef, Esther Graf und Gregor Hägele. Seine Kreativität kennt keine Grenzen und begeistert sein Publikum jedes Mal aufs Neue – mit Live-Momenten, die lange nachhallen. Am 28. Februar veröffentlichte Brunke sein lang erwartetes Debüt „Sonnenbrand“. Mit aufrichtigen Texten und einem einzigartigen, ehrlichen und organischen Indie-Pop-Sound zeigt er hier seine künstlerische Vision, die er im November in sechs Städten auf die Bühne bringt.