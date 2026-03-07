Brunnenfest Mulfingen

Freitag: after-work ab 18 Uhr mit gemütlichem Beisammensein, Essen und Getränke
Samstag: das Fest beginnt mit dem Wochenmarkt, von 15-18 Uhr
Veranstalter: Brunnenfest Orga-Team des Bürgervereins ProMu
bis
Mulfingen 74673 Mulfingen
Freitag: after-work ab 18 Uhr mit gemütlichem Beisammensein, Essen und Getränke
Samstag: das Fest beginnt mit dem Wochenmarkt, von 15-18 Uhr
Veranstalter: Brunnenfest Orga-Team des Bürgervereins ProMu
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