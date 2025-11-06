Bruno Chaouat, „ Ist Theorie gut für die Juden ?"

Das fatale Erbe französischen Denkens

Die Debatte über das Erbe der „French Theory“ wird weltweit mit polemischem Furor geführt. Der an der University of Minnesota lehrende Literaturwissenschaftler Bruno Chaouat hat mit seinem Buch hingegen einen sachlichen und analytischen Beitrag geleistet. In seinem international viel beachteten Buch „Ist Theorie gut für Juden?“ (Edition Thiamat) stellt er die Frage nach dem systematischen Zusammenhang zwischen bestimmten Formen der Theoriebildung und alten antisemitischen Stereotypen.

Der Autor wirft einen Blick zurück auf die Entstehung theoretischer Diskurse zu Trauma, Erinnerung, Opfer, Leiden, dem Holocaust und den Juden in der Nachkriegszeit. Dabei beleuchtet er, wie das „französische Denken“ mit intellektuellen, literarischen und ideologischen Strömungen im Zusammenhang mit dem weltweiten wie lokalen Wiedererstarken des Antisemitismus verflochten ist. Er setzt sich auch mit dem Erbe Heideggers in Frankreich auseinander und zeigt, wo die postkoloniale Theorie angesichts der Herausforderungen durch islamistischen Terrorismus und Judenhass an ihre Grenzen stößt.