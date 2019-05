Bryan Adams

Rock, Pop & Jazz

Mit allen Hits seiner erstaunlichen, über vier Jahrzehnte währenden Karriere präsentiert sich Bryan Adams in Stuttgart. Bereits im März erscheint sein gleichnamiges neues Album. Bryan Adams gilt als einer der erfolgreichsten Singer/Songwriter der Rockmusik weltweit. Der faszinierenden Live Performer und mehrfache Grammy Gewinner begeistert seine Fans auf der Bühne mit Bestseller-Songs und vehementen, energiegeladenen Auftritten, die Hit an Hit reihen. Die Alben des glaubwürdigen Rock n Rollers eroberten bis heute stets die Spitzen der Charts, erreichten multiplen Gold- und Platin-Status.

Über 65 Millionen Tonträger und Nr. 1-Status in mehr als 40 Ländern dokumentieren eine einzigartige Resonanz, die ihre Entsprechung in ausverkauften Tourneen rund um den Globus findet. Bryan Adams und seine langjährigen Begleiter, Keith Scott (Leadgitarre) und Mickey Curry (Drums) sowie Keyboarder Gary Breit und Bassist Norm Fisher, präsentieren eine mitreißende Show, mit sämtlichen Hits und Highlights. Rockhymnen und rauer Gesang wurden zu seinen Markenzeichen, aber ebenso wunderschöne Balladen. "Everything I Do" wird als eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten in die Annalen der Rockgeschichte eingehen. Superhits wie "Have You Ever Really Loved A Woman?", "Heaven", "Here I Am" zählen zu weiteren herausragenden Chartbreakern.