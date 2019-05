Bsklt pres.: Dutty Bass

Beim Basskultur Squad steht 2019 wieder alles im Zeichen des Drum and Bass. Nach der mega Stimmung vom 19.04. kann die zweite Sause natürlich nicht solang auf sich warten lassen und somit gehts direkt am 31.05. in die nächste Runde!!

Für die zweite Party haben wir ein extrem talentiertes

Line Up auf die Beine gestellt und freuen uns mega mit euch auf DUTTY BASS ROUND No. 2!! Schnürrt eure besten Dancing Shoes, denn es wird hot hot hot auf dem Tanzparkett!!!

Junglekidz (Saarbrücken)

Smük (Zappa/Savantology, Schwäbisch Gmünd)

Jabalu (Kulturschock Zelle e.V.)

Maddog (Basskultur Squad, Ulm)

DJ Danielson BSKLT (Basskultur Squad, Reutlingen)

MPI (Basskultur Squad, Reutlingen)

Hosted by MC J.J.Jules