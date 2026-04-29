Wir sind Musiker aus der Region Nord-Baden die es verstehen mit jeder Menge Spaß und großer Bühnenerfahrung das Publikum mit dem Besten aus 4 Jahrzehnten Rock-und Pop-Geschichte zu begeistern.

Bei unseren Auftritten starten wir eine musikalische Weltreise bei der niemand zu kurz kommt. Es spielt für uns keine Rolle vor wie vielen Leuten wir spielen, ob im Musik-Club, einem Straßenfest oder einem Festival. BUBBLE CHAMBER steht für Musik aus Leidenschaft und dem Mix aus Erfahrung, genialem Programm und einem fetten Sound, der jeden mitreißt.