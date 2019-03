Bubble Studies - Realität ist relativ

Stückentwicklung des Theater 360 Grad – Text & Regie: Alexander Ilic

„Aber jede Blase hat doch auch die Funktion, mir Erfüllung zu suggerieren. Also das Gefühl, in etwas befugt, berechtigt und beschlagen zu sein, das mir das Gefühl, also das Gefühl gibt…das Gefühl eben….Glücksgefühl…

Und wie viele Blasen dürfen es eigentlich sein? Gibt es eine Anzahl, die gesund ist und meine körperliche und mentale Gesundheit fördert? Ist es besser, in einer aufgehoben zu sein oder in vielen zu schwirren? Damit es gar nicht so weh tut, wenn mal die eine oder andere Blase platzt.“

Ein grotesker Theatertrip des Theater 360 Grad durch unser Leben in Blasen.