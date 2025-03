Bubu´s French Night feat. Lou Rivaille

„Sprechen war zweifellos die erste Errungenschaft der Frauen im 20. Jahrhundert. Ihre Stimme zu erheben, sei es an der Wahlurne, auf der Straße oder durch ein Mikrofon, war die Voraussetzung für alle anderen Kämpfe.", sagte Victor Macé de Lépinay in seiner Sendung Les femmes dans la chanson française. Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts ergriffen Frauen in Frankreich im aufkommenden Genre des Kabaretts die Stimme. Sie sangen, tanzten und brachten das Publikum zum Lachen oder zum Weinen. Einige Namen dieses Genres werden heute als unverzichtbar in der Welt der Chanson Française betrachtet: Barbara, Juliette Gréco, Lucienne Boyer und Edith Piaf natürlich.

Ihre Erbinnen werden auch weiterhin Generation um Generation prägen, trotz einer unbarmherzigen Kulturwelt und der Tendenz, viel Kritik von einer vielleicht noch zu männlich dominierten Welt zu erhalten.

An diesem Abend lädt Nicolas Buvat die französische Sängerin Lou Rivaille ein, um die schönsten Lieder, die von Frauen komponiert und interpretiert wurden, zu ehren.

Lou Rivaille ist eine Sängerin, Instrumentalistin, Interpretin und Komponistin, die hauptsächlich vom Jazz und von der Weltmusik beeinflusst wurde. Durch ihre vielfältigen Facetten als Vokalistin und ihre Kreationen hat sie sich einen Platz im heutigen Vokal- und Instrumental Jazz erobert. Da sie ihre Stimme als vollwertiges Instrument betrachtet, handhabt und passt sie ihre Stimmtechnik im Dienste der Klangfarbe und der künstlerischen Identität ihrer Projekte an und schöpft viel aus ihren Begegnungen. Ihre Stimme verschmilzt mit Swing, Pop, Improvisation, Chanson, aber auch mit traditionellen Musikstilen wie dem kubanischen Son oder Balkanliedern. Lou begeistert sich für den Austausch, die Entdeckung von Stilen und neuen Praktiken.

„Heute ist Lou Rivaille eine der vielversprechendsten und originellsten Sängerinnen der neuen Generation. Sie und ihre Band Elliavir entwickeln ein luftiges Repertoire voller Anmut und Poesie, das sowohl auf Pop und Soul als auch auf die vokalen Kühnheiten von Künstlern wie Norma Winstone, einem der Stars des Labels ECM, blickt.“

JEAN-CHARLES DOUKHAN, TSF Jazz

Besetzung: Lou Rivaille (voc), Gee Hye Lee (p), Nicolas “Bubu” Buvat (b), Felix Eckenfelder (dr)