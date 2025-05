Bubu’s French Night feat. Félix Gerbelot

Impression Classique.

Der Impressionismus ist eine Kunstrichtung und -bewegung, die im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in Frankreich entstand. Er äußert sich am häufigsten in Landschaftsgemälden und Szenen des modernen Lebens, die den Schwerpunkt auf die visuelle Empfindung und den unmittelbaren Ausdruck von Lichteffekten legen. Darüber hinaus ist der Impressionismus das Modell einer Sensibilität, die sich auf die Erinnerung und die intime Resonanz stützt. In der Musik zeichnet er sich durch den Wunsch aus, das Universum zu idealisieren, und durch einen malerischen Gebrauch der Klänge. Obwohl diese Ästhetik nicht viel mit dem Jazz seiner Zeit zu tun hat, findet man im modernen europäischen Jazz die gleiche Sensibilität und Intimität.

Die wilde Schönheit eines sonnigen Flussufers, der Kontrast zwischen der Spiegelung des Wassers und den dunstigen Wolken der Fabriken, die Farbe der Provence im Sommer zwischen Lavendel und Olivenbäumen; An diesem Abend wird das Unbeschreibliche durch das Repertoire des französischen Impressionismus von Debussy, Ravel oder Lili Boulanger beschrieben. Eine Ode an die Schönheit der kleinen Dinge.

Félix Gerbelot ist 1994 geboren. Er studierte klassische Violine am Konservatorium von Chambéry, bevor er in der Klasse von Rémi Crambes am Konservatorium von Lyon in die Welt des Jazz eintauchte. Anschließend hat er am CNSM in Paris weiter studiert und seinen Master in Jazz (mit Auszeichnung) gemacht. Von irischer Musik mit dem Duo Ponceau über minimalistische Musik im Ensemble Social Silence bis hin zu 2Birds Band, einem verrückten Metal-Stringrock, erkundet er verschiedene Genres, aber immer unter dem Stern der Musik, die seine Kindheit geprägt hat. Frank Zappa, Joe Hisaishi oder auch Jean Luc Ponty verankern sein Spiel in einer ständigen klanglichen und stilistischen Suche.