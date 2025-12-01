Bubu’s French Night feat. Pierre Lapprand

„Heute gibt’s Vibe, heute gibt’s Musik, heute gibt’s Tanz." Unter diesem Motto lädt der französische Bassist Nicolas Buvat einige befreundete Musiker der Stuttgarter Jazzszene und den einzigartigen französischen Saxofonisten, Pierre Lapprand, auf die Bühne ein. Wie erleben eine Reise durch die Zeit: Die größten französischen und deutschen Hits der Top 50 erklingen wieder im BIX Jazzclub, in einer Mischung aus Disco, Jazz, Rock und New Wave. Willkommen zurück in der verrückten Zeit der 70er, 80er und 90er Jahre.

Pierre Lapprand versucht immer mit Hilfe seines Saxofons den Horizont zu überschreiten. Nach seinem Abschluss im CNSMDP (Conservatoire National Supérieur de Paris) im Jahr 2019, machte sich Pierre einen Namen in der französischen Jazzszene als Sideman wie als Bandleader. Er erforscht die punkigsten Ecken des modernen Jazz mit CHRONES, improvisiert interstellare Flüge mit Congé Spatial und denkt sich ein elektronisches Universum von tellurischer Energie mit Pierre & The Stompers aus. Pierre Lapprand war auch als Vorband von Avishai Cohen, Gerald Clayton, Ben Wendel tätig sowie beim Konzert von Herbie Hancock anlässlich der Jazzopen Stuttgart.

Besetzung: Pierre Lapprand (sax, fx), Nicolas “Bubu” Buvat (b), Max Treutner (sax, fx), Valentin Hansel (git), Felix Eckenfelder (dr)