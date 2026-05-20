Die beliebte Konzertreihe Bubu´s French Night im BIX Jazzclub Stuttgart lädt Sie am 10. Juni 2026 zu einer neuen musikalischen Reise ein. Unter dem Motto „Tour de France“ erwartet das Publikum ein Abend voller Klänge und nostalgischer Erinnerungen – eine musikalische Reise durch die bekanntesten französischen Lieder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Im Mittelpunkt des Abends steht der junge Gitarrist Simon Adant, einer der vielversprechendsten Vertreter der neuen französischen Jazzszene. Sein facettenreiches Spiel vereint Einflüsse aus modernem Jazz, nordeuropäischen Klängen sowie französischen und amerikanischen Musiktraditionen zu einem persönlichen und ausdrucksstarken Stil.

An diesem Bubu’s French Night präsentieren Nicolas “Bubu” Buvat und Simon Adant, gemeinsam mit dem Schlagzeuger Felix Eckenfelder, eine frische Perspektive auf das französische Repertoire. Mit viel Feingefühl und Spielfreude verbinden sie atmosphärische Klanglandschaften mit mitreißenden, intensiven Soli und lassen so bekannte wie verborgene Facetten der französischen Musik neu aufleben.

Ein Abend wie eine Reise durch Frankreich – überraschend, lebendig und voller musikalischer Entdeckungen.

Geboren 2001 in Haute-Savoie, entdeckte Simon Adant früh seine Leidenschaft für die Gitarre. Erste musikalische Prägungen fand er in Rock- und Metalwelten, bevor ihn seine Ausbildung an französischen Konservatorien in Richtung Jazz führte. Nach seinem Studium am Königlichen Konservatorium in Brüssel setzte er seine künstlerische Entwicklung am renommierten Centre des Musiques Didier Lockwood fort. Heute ist er sowohl als Bandleader eigener Projekte als auch als gefragter Sideman auf den Bühnen von Paris und Brüssel zu erleben.

Besetzung: Simon Adant (git); Nicolas “Bubu” Buvat (b); Felix Eckenfelder (dr)