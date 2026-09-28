Buchausstellung Deutscher Jugendliteraturpreis 2026

Sie laden dazu ein, neue Perspektiven einzunehmen, sich mit den großen Themen der Welt zu befassen oder einfach ins Leseabenteuer abzutauchen.

Seit 1956 zeichnet der Deutsche Jugendliteraturpreis jährlich herausragende Werke der Kinder- und Jugendliteratur aus und bietet so Hilfe bei der Orientierung. Stifter ist das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Im Rahmen des Ansbacher Leseherbstes werden die nominierten Bücher zur LesArt/LeseSpaß im Kunsthaus R3 ausgestellt. Der Besuch zu den Öffnungszeiten ist frei.

Danke an den Dachverband Jugendliteratur e.V. für die Kooperation.