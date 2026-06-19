Buchbinde-Workshop: Sooo viele Farben und Gefühle

Staatsgalerie Stuttgart Konrad-Adenauer-Straße 30-32, 70173 Stuttgart

Programm zu den Kinder- und Jugendbuchwochen Stuttgart

Welche Farben machen uns fröhlich, mutig oder ruhig – und welche lassen uns traurig, müde oder wütend werden? Wir entdecken spannende Kunstwerke der Staatsgalerie und schauen, wie Künstlerinnen und Künstler mit Farben Gefühle ausdrücken. Und dann legen wir selbst los: Mit viel Farbe und Gefühl gestalten wir unser eigenes Kunstbuch, experimentieren, kleben, malen – und erfinden dabei unsere ganz eigenen Farbennamen! So entsteht eine kunterbunte Welt – genau so, wie wir sie fühlen und sehen.

Info

Staatsgalerie-Stuttgart.png
Staatsgalerie Stuttgart Konrad-Adenauer-Straße 30-32, 70173 Stuttgart
Kinder & Familie
Google Kalender - Buchbinde-Workshop: Sooo viele Farben und Gefühle - 2026-07-11 12:00:00 Google Yahoo Kalender - Buchbinde-Workshop: Sooo viele Farben und Gefühle - 2026-07-11 12:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Buchbinde-Workshop: Sooo viele Farben und Gefühle - 2026-07-11 12:00:00 Outlook iCalendar - Buchbinde-Workshop: Sooo viele Farben und Gefühle - 2026-07-11 12:00:00 ical

Tags