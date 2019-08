Buchbinden

Du möchtest Dein eigenes, individuelles Buchprojekt realisieren? Kochbuch, Familienalbum, Erinnerungsraum, Gedankensammler, Inspirationsquelle, Reisebegleiter, Sammelsurium für Merkwürdigkeiten …?

Dann ist das der richtige Kurs für Dich! Erst werden verschiedene Binde- und Hefttechniken gezeigt. Anschließend widmen wir uns dem Inneren des Buches, dem Buchblock, und am zweiten Tag dem Äußeren, der Buchdecke. So entsteht Dein Buch-Unikat! Es bleibt Zeit zum Experimentieren und Verarbeiten ausgewählter Papiere und Zutaten. Bringt mit, was Euch inspiriert!

Samstag, 25. Januar, 12.00–19.00 Uhr

Sonntag, 26. Januar, 11.00–16.00 Uhr

Kurs-Nr. 201W103