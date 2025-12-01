Buchen in concert - Klavierkabarett

Klassische Musik trifft auf trockenen Humor: das kann ja nur gutgehen.

Wie sonst könnte jemand, der aussieht und spielt wie ein Konzertpianist, ein Publikum so dermaßen zum Lachen bringen?

Es ist ja noch kein Brüller, den Flohwalzer Johannes Brahms unterzuschieben oder sich zu trauen, Beethovens Mondscheinsonate tagsüber zu spielen.

Armin Fischer allerdings ist nicht nur virtuos und originell, sondern auch besonders unterhaltsam.

Denn wenn einer mit zwei Fingern so spielen kann wie andere mit zehn und er dann noch mit nur einem einzigen Klavierstück eine Welttournee gemacht hat, zeigt sich da ein gewitzter Entertainer, der lässig seine Gags wie seine Musik spielend aus dem Frackärmel schüttelt.

Manchmal allerdings kommt neben dem Schalk auch der gelernte Virtuose zum Vorschein und somit ein Überraschungsmoment reiner Musikalität.

Mit verspielten Einblicken in ein Pianistenleben und mit unkaputtbaren Highlights aus der Welt der Töne schenkt der mehrfach preisgekrönte Grandseigneur des heiteren Klavierspiels seinen Gästen einen unbeschwerten Konzertabend, und das sowohl den Klassikliebhabern als auch solchen, die es nie werden wollen.

Pointierte Tastenkunst und trockener Humor

das ist

„VERSPIELT – ein Abend in Lach-Dur“