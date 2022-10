Sonderkonzert „Journey of Life – Eine musikalische Lebensreise“

Sechs junge Sängerinnen und Sänger aus Ljubljana (Slowenien) bilden zusammen das Ingenium Ensemble, das im Herbst 2009 gegründet wurde.

Das Repertoire der Gruppe kennt kaum Grenzen und reicht von der geistlichen Musik der Renaissance über die Romantik bis hin zum Jazz- und Popsong. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Arrangements von slowenischen Volksliedern sowie Kompositionen junger, zeitgenössischer Komponisten aus Slowenien. In welcher Sparte sich die Sänger auch bewegen, immer ist musikalischer Höchstgenuss und beste Unterhaltung garantiert.

Das Ensemble hat seit seiner Gründung zahlreiche Konzerte sowohl in seinem Heimatland als auch im europäischen Ausland gesungen. Konzertreisen führten die Gruppe u.a. nach Österreich, Kroatien, Frankreich und in die Schweiz.

Ingenium ist Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe, u.a. des Internationalen Chorwettbewerbs Bad Ischl in Österreich (2013, 1. Preis), des Internationalen A-Cappella-Wettbewerbs Leipzig (2014, 2. Preis und Publikumspreis) sowie zuletzt des »Tolosako Abesbatza Lehiaketa« in Tolosa (Spanien), wo das Ensemble sowohl den 1. Preis im geistlichen wie weltlichen Wettbewerbsteil als auch den Publikumspreis gewinnen konnte. Im Januar 2015 wurde Ingenium das »Goldene Emblem« durch den JSKD (Öffentlicher Fond für Kulturelle Aktivitäten in Slowenien) für herausragende Leistungen in der Vokalmusik verliehen.

2012 nahm Ingenium an einer Masterclass mit dem englischen Ensemble VOCES8 im Rahmen des internationalen Chorfestivals »Europa Cantat« in Turin teil. 2013 arbeiteten sie in Workshops unter anderem mit Stephen Connolly (Ex-Mitglied der King’s Singers), der berühmten Sopranistin und Alte-Musik-Spezialistin Emma Kirkby sowie dem Vokalensemble »Singer Pur« aus Deutschland.

Anfang 2014 erschien ihre erste CD, die geistliche und weltliche Musik aus Renaissance und Moderne umfasst.

Ingenium Ensemble

Blanka Čakš, Sopran

Petra Frece, Mezzosopran

Blaž Strmole, Tenor

Domen Anžlovar, Tenor

Matjaž Strmole, Bariton

Žiga Berložnik, Bass