Buchen in Concert

In der weltweiten Kammermusikszene gilt das Bennewitz Quartett als der Kulturbotschafter Tschechiens.

In Prag beheimatet, spielen die Musike raufgrund ihre rHomogenität, ihrer technischen Perfektion gepaart mit echter Empfindung im Streichquartett-Olymp und verkörpern parexcellence das böhmisch-tschechische Klangidiom. Das Quartett ist regelmäßig zu Gast in der Wigmore Hall London, dem Wiener Musikverein, Konzerthaus Berlin, Théâtre des Champs-Elysées Paris, der Frick Collection New York, dem Seoul Arts Center und der Elbphilharmonie Hamburg. Es konzertiert im Rahmen der Salzburger Festspiele, des Lucerne Festivals, des Lockenhaus Festivals, des Rheingau Musik Festivals, des Schleswig-Holstein Musik Festivals und des Prager Frühlings. Zu seinen Kammermusikpartnern zählen Jean-Yves Thibaudet, Alexander Melnikov, Martin Kasìk, Vadim Gluzman, Isabel Charisius und Danjulo Ishizaka.

Das Bennewitz Quartett begründete seine bemerkenswerte Karriere als 1.Preisträger gleich zweier der renommiertesten Wettbewerbe für Streichquartette: Osaka 2005 und Prémio Paolo Borciani in Italien 2008. Namensgeber des Ensembles ist der bedeutende Geiger und Begründer der tschechischen Violinschule Antonín Bennewitz.

2018 war das Bennewitz Quartett das 'Quartet in Residence' der Tschechischen Philharmonie im Prager Rudolphinum. 2019 erhielt es den 'Classic Prague Award' für das beste Kammerkonzert des Jahres. Im Januar 2019 umrahmte das Ensemble musikalisch im Deutschen Bundestag die Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust. Aktuelle Highlights sind Einladungen zu den Schwetzinger SWR Festspielen, der Mozartwoche Würzburg, Konzert ein der Elbphilharmonie sowie der Laeiszhalle Hamburg, eine große Japan-Tournee und eine Aufführung von John Adams 'Absolute Jest' mit den Prager Symphonikern unter Michael Sanderling.

Das Bennewitz Quartett hat etliche CDs mit Werken von Bartók, Dvoák, Janáek und Smetana vorgelegt. 2019 erschien bei Supraphon eine Einspielung mit Musik jüdischer Komponisten mit Werken von Krása, Ullmann, Schulhoff und Haas. Diese CD wurde von Gramophone UK als Referenzeinspielung und'splendid disc' bewertet! ImSommer 2023 veröffentlicht Supraphon eine weitere Einspielung mit drei Haydn-Quartetten.Zu dem ist jüngst ein Video mit den beiden Streichquartetten von Leo Janáek erschienen, eingespielt in der Villa Tugendhat, Miesvander Rohes Meisterwerk in Brünn.

Jakub Fišer - Violine

Štěphán Ježěk - Violine

Jiřĺ Pinkas - Viola

Štěphán Deoležal - Vioncello

W.A. Mozart - Streichquartett C-Dur KV 157

Erwin Schulhoff - Streichquartett Nr. 1

L.von Beethoven - Streichquartett e-moll op.59/2 "Rasumowsky"

"Mit welcher Fabrigkeit, expressiven Direktheit und Nuanciertheit des Prager Bennewitz Quartett Beethoven dramatisierte, war schon verblüffend. Nur sehr selten erlebt man solch gekonnt herausgearbeiteten und kraftvollen Harmonien...große Kunst" Frankfurter Allgemeine Zeitung