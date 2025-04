Die Welt ist zu Gast im Kraichgau auf dem Frühlingsmissionsfest.

Erleben Sie ein buntes Fest interkultureller Begegnung auf dem Buchenauerhof, dem Heimatzentrum des Missions- und Hilfswerks DMG. Missionare und Mitarbeiter berichten, was sich in ihrer Arbeit weltweit tut und bringen internationalen Flair in die Region.

Parallel findet ein Kindermissionsfest statt, mit weiteren Missionaren und dem kids-team der DMG. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.