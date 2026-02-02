Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf - und folgerichtig verwandelt sich die Buchener Fußgängerzone in eine frühlingshafte Marktmeile.

Mit dem Buchener Frühlingsmarkt wird der beliebte Wochenmarkt, der jeden Samstag vor dem Alten Rathaus stattfindet, erweitert.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine breite Auswahl frühlingshafter Artikel. Neben den traditionellen Wochenmarktangeboten gibt es ein vielfältiges Warenangebot - von exklusiven Dekorationsartikeln bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten - zu entdecken. Vor allem regionale Produkte sowie die Werke von Hobbykünstlern und Handwerkern aus der Umgebung werden zum Verkauf angeboten. Speisen und Getränken regionaler Erzeuger und Gastronomen runden das Angebot ab.

Anlässlich des Frühlingsmarktes öffnen die Buchener Einzelhändler an diesem Tag ihre Türen bis 16 Uhr und hoffen auf interessierte Kundschaft, um Ihre neuen Frühlingskollektionen präsentieren zu können. Mit Ihnen freuen sich die Standbetreiber und die Stadtverwaltung Buchen, wenn viele Besucher aus nah und fern in die Buchener Innenstadt kommen, um hier bei hoffentlich frühlingshaften Temperaturen zu bummeln, einzukaufen und zu genießen.