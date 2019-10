„Das Besondere entdecken“- Hochwertige Handwerkskunst beim 17. Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle in Buchen

Der Buchener Kunsthandwerkermarkt ist ein beliebtes Ziel für Kunstkenner und Kunstgenießer. Kreatives Schmuckdesign, extravagante Mode, handgedrechselte Kunstwerke und hochwertige Skulpturen werden am Wochenende des 2. Advents, am 7.12. und 08.12.2019, in der Buchener Stadthalle gezeigt.

Geöffnet ist der Kunsthandwerkermarkt täglich von 11 bis 18 Uhr.