Buchener Weihnachtsmarkt

In Buchens Innenstadt wartet der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Besucher aus nah und fern.

Die sehenswerte Umgebung vom Stadtturm bis zum Alten Rathaus lassen den Weihnachtsmarkt-Bummel zum romantischen Erlebnis werden. Die historische Altstadt stellt von Donnerstag, dem 27. November bis Sonntag 30. November das stimmungsvolle Ambiente für viele festlich geschmückte Weihnachtshäuschen. Das Angebot zahlreicher Händler fügt sich in diese vorweihnachtliche Stimmung ein. Weihnachtsartikel, Kerzen, Keramik, Spielwaren, zahlreiche Leckereien und vieles was zu einem Markt gehört gibt es zu entdecken. S

elbstverständlich darf der Duft von würzigem Glühwein genauso wenig fehlen wie der von leckeren Bratwürsten und anderen Spezialitäten.