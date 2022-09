Buchener Weihnachtsmarkt

In Buchens Innenstadt wartet der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Besucher aus nah und fern.

Die sehenswerte Umgebung vom Stadtturm bis zum Alten Rathaus lassen den Weihnachtsmarkt-Bummel zum romantischen Erlebnis werden. Die historische Altstadt stellt von Freitag, dem 25. November bis Sonntag 27. November das stimmungsvolle Ambiente für viele festlich geschmückte Weihnachtshäuschen. Das Angebot zahlreicher Händler fügt sich in diese vorweihnachtliche Stimmung ein. Weihnachtsartikel, Kerzen, Keramik, Spielwaren, zahlreiche Leckereien und vieles was zu einem Markt gehört gibt es zu entdecken. Selbstverständlich darf der Duft von würzigem Glühwein genauso wenig fehlen wie der von leckeren Bratwürsten und anderen Spezialitäten. Die Buchener Fachgeschäfte der Innenstadt haben während des Weihnachtsmarktes am Freitag am Samstag bis 20.00 Uhr geöffnet und warten in dieser Zeit mit einer Fülle von Geschenkideen auf. Wer der Hektik und dem weihnachtlichen Vorbereitungsstress entfliehen möchte, kann dies in der Stadtkirche St. Oswald tun. Hier können Sie während des Weihnachtsmarktes innehalten und Kraft schöpfen.