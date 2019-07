Bücher auf Reisen – Wir wollen wissen, wo unsere Bücher Urlaub machen!

Ein Urlaub ohne Bücher? Absolut undenk­bar für die meisten Nutzerinnen und Nutzer der Stadt­bibliothek Reutlingen! Jeden Sommer leeren sich die Regale, und unsere Bücher dürfen mit auf Reisen gehen. Besonders zahlreich schwärmen die Städte- und Länderführer in alle Welt aus, aber auch Romane und Kinder­bücher sind gefragte Reisebegleiter. Zurück aus dem Urlaub, wissen unsere Bücher dann einiges zu berichten von ihren Erlebnissen – von kulturellen wie von kulinarischen. Allerlei Dinge stecken oft noch zwischen den Buchdeckeln: Stadtpläne oder Fahrkarten, Ansichtskarten oder Eintrittstickets erzählen von den bereisten Orten, der gewählten Reiseroute und den besuchten Sehenswürdigkeiten. Nicht selten haben unsere Bücher auch Urlaubsbekanntschaften gemacht – mit Sonnencreme und Soft-Eis, italienischem Cappuccino und französischem Rotwein, griechischem Zaziki oder spanischer Chorizo. Sandkörner zwischen den Seiten oder Salz auf dem Einband bezeugen die intensiven Naturerfahrungen und lassen bei Daheimgebliebenen Fernweh aufkommen. Ja, wenn Bücher eine Reise tun…

Wohin dürfen unsere Bücher in diesem Jahr mit Ihnen zusammen verreisen? Machen Sie ein Foto von Ihrer Reiselektüre an Ihrem Urlaubsort – Sie selbst dürfen natürlich gerne auch mit auf dem Bild sein – und schicken Sie es bis zum 13. September an:

stadtbibliothek.oeffentlichkeitsarbeit@reutlingen.de

Unter den Einsendungen werden drei Gutscheine für die Jahresgebühr verlost. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Fotos einverstanden und stimmen der Speicherung Ihrer Daten zum Zweck der Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner zu; danach werden Ihre Daten gelöscht.