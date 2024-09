BÜCHERFLOHMARKT & noch viel MEHR

Mega-Angebot an Büchern, Medien (CD, DVD, Hörbücher; Schallplatten) und Spielen. Außerdem könnt Ihr die ganze Zeit Crêpes und Kuchen essen sowie Softgetränke und Kaffee trinken und danach einfach wieder weiter stöbern.

Verschiedene Highlights bieten wir dieses Jahr zusätzlich an: An allen drei Tagen stellen ortsnahe Künstler Bilder bei uns aus, die auch käuflich erworben werden können. Samstags und sonntags gibt es für unsere Jüngeren ein Spieleangebot, Kinderschminken und die Möglichkeit, sich afrikanische Zöpfe flechten zu lassen. Am Sonntag schließen wir uns dem traditionellen Straßenflohmarkt an und bieten Vielerlei rund um Wohnung, Haus und Garten an.

Freitag, 06.09.2024 von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag, 07.09.2024 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag, 08.09.2024 von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Wer noch nicht bei uns zu Besuch war, dem sei gesagt, dass man bei uns Bücher für alle Lebenslagen findet (Romane, Krimis, Erzählungen, Ratgeber, Koch- und Backbücher, Kinder- und Jugendbücher, Biografien, Bildbände, Bücher zum Thema Reisen, Hobby, Wissen, Geschichte, Natur, …). Wir haben fast alles :-). Schaut bei uns vorbei – es lohnt sich auf jeden Fall. Zudem verlangen wir für die Bücher keine Festpreise. Gezahlt wird pro cm-Buchrücken. D.h. das Buch einmal flach auf den Tisch gelegt und pro cm Dicke des Buches berechnen wir 0,50 €.