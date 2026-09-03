Buchfink-Theater: Zwergenreise mir Lykke Eira

Das Buchfink-Theater nimmt Kinder mit auf eine Zwergenreise mit dem Schneezwergen-Mädchen Lykke Eira, das seine vom Verschwinden bedrohte Heimat retten muss.

Die Heimat von Lykke Eira („Glückliche Schneeflocke“) droht zu verschwinden, den Schneezwergen schmilzt der Gletscher davon. Lykke Eira löst ein Schneebrett…und stürzt mit einer Lawine ins Tal. Wie soe es schafft, ihren Weg zurück zum Gletscher zu finden und dabei noch Frieden zwischen Menschen und wilden Wesen zu ermöglichen, davon erzählt dieses Figurenabenteuer.

Vier Jahre hat Christoph Buchfink an der Geschichte gearbeitet, hat norwegische Gletscher besucht, sich über deren Entwicklung informiert, hat geschrieben, gezeichnet und Figuren entwickelt. Nun gibt es die Abenteuer von Lykke Eira als Kindertheaterstück und als Kinderroman.

Durch eine Kooperation mit dem Verein „Willkommen in Wertheim“ ist der Eintritt zu dieser Veranstaltung frei.