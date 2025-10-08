Buchgeflüster – Buchclub mal anders

Du bist auf der Suche nach einem Büchertreff mit anderen jungen Erwachsenen? Dann laden wir dich zu einem gemütlichen Abend in der Buchhandlung Osiander ein, bei heißen Getränken und guten Gesprächen. Wir diskutieren die besten Buchclub-Fragen, wie z.B. Welcher Buchcharakter überlebt am ehesten den Weltuntergang? Was ist eigentlich dein Lieblingstrope? Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Der Abend bietet gute Gespräche, Inspirationen zum Lesen und neue Bekanntschaften. Er wird von den Nachwuchskräften von Buchhandlung und Stadtbücherei gestaltet. Tickets gibt es auf www.osiander.de und vor Ort in der Buchhandlung Osiander.