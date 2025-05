Buchgeflüster – Lese- und Stöbernacht

Ein Abend alleine in der Buchhandlung... Wir, die Azubis der Stadtbücherei Schorndorf und Buchhandlung Osiander Schorndorf, laden dich ein, diesen Traum zu erfüllen. Das Angebot richtet sich an junge Erwachsene. Genieß mit uns einen exklusiven Abend in der Buchhandlung Osiander, stöber ganz in Ruhe in den neusten Romanen und tausch dich über deine Lieblingsbücher aus. Dich erwartet eine angenehme Atmosphäre mit erfrischenden Getränken und Snacks! Wir freuen uns auf dich! Anmeldung auf osiander.de erforderlich. Die Veranstaltung findet in der Buchhandlung Osiander am Marktplatz Schorndorf statt. Für Verpflegung ist gesorgt.