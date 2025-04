Schmökern, schlendern und Schätze entdecken!

Am Sonntag, den 25. Mai 2025 verwandelt sich die Waiblinger Altstadt in ein Paradies für Buchliebhaber und Buchliebhaberinnen. Antiquariate und private Sammler bieten allerhand besondere Schätze zum Kauf an. Ob Bücher, Buchhandwerk, Buchkunst oder Schallplatten - der Waiblinger BuchMarktPlatz ist definitiv einen Besuch wert!

Ergänzt wird das Angebot in diesem Jahr durch kleine gastronomische Angebote, wie einen Imbiss mit Kartoffelspiralen, einen Verkaufsstand der Metzgerei Häfele und eine mobile Kaffeebar. Für das leibliche Wohl ist also gesorgt! Auch die Gastronomie am Marktplatz und in der Innenstadt freut sich darauf die Gäste der Märkte begrüßen zu dürfen.

Zudem wird im Bereich des Marktplatzes eine Kinderaktion angeboten. Hier können Kinder von 11 - 17 Uhr gegen eine kleine Gebühr Lesezeichen gestalten und im Anschluss mit nach Hause nehmen.

Die Stadtbücherei hat am BuchMarktPlatz ebenfalls für einen Sonderverkauf im Erdgeschoss geöffnet.

Parallel zum BuchMarktPlatz findet am 24. und 25. Mai 2025 auf dem Eva Mayr-Stihl-Platz der Waiblinger Rosenmarkt statt. Für die Besucher und Besucherinnen lohnt sich ein Ausflug nach Waiblingen also gleich doppelt. Vom Rosenmarkt aus kann man gemütlich zum BuchMarktPlatz schlendern und wieder zurück. Der Weg wird für die Besucher anhand von Bodenmarkierungen aufgezeigt.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen:

Da am Tag des Waiblinger BuchMarktPlatzes noch weitere Veranstaltungen (Rosenmarkt und Triathlon) in Waiblingen stattfinden, wird eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dringend empfohlen!

Der Parkplatz an der Rundsporthalle ist aufgrund des Waiblinger Triathlons größtenteils gesperrt und kann nicht als Parkmöglichkeit genutzt werden.

Vom Waiblinger Bahnhof verkehren die Buslinien 201, 204, 208, 209 und 211 in regelmäßigen Abständen und bringen die Besucher und Besucherinnen in die Innenstadt. Alternativ ist der Marktplatz auch zu Fuß in ca. 20 Minuten erreichbar.

Die weiteren Parkhäuser der Stadt Waiblingen haben am Veranstaltungstag ebenfalls geöffnet, verfügen jedoch nur über begrenzte Kapazitäten.