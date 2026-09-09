Buchmesse LEIGA 2026

Deutschlands größte Selfpublisher-Buchmesse und erste Buchmesse in Nord-Baden-Württemberg und somit der Region Heilbronn-Franken findet zum 3 Mal in Folge statt - diesmal erstmals in der Heilbronner Harmonie.

Treffen Sie auf der Buchmesse LEIGA hautnah Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Sie stellen ihre Bücher mit tollem Merchandise aus, bieten diese auch zum Kauf an, halten Lesungen, Workshops rund ums Thema Selfpublishing und und und.

Weitere Infos auf www.buchmesseleiga.de