Buchmesse LEIGA 2026

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Harmonie Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn

Deutschlands größte Selfpublisher-Buchmesse und erste Buchmesse in Nord-Baden-Württemberg und somit der Region Heilbronn-Franken findet zum 3 Mal in Folge statt - diesmal erstmals in der Heilbronner Harmonie.

Treffen Sie auf der Buchmesse LEIGA hautnah Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Sie stellen ihre Bücher mit tollem Merchandise aus, bieten diese auch zum Kauf an, halten Lesungen, Workshops rund ums Thema Selfpublishing und und und.

Weitere Infos auf www.buchmesseleiga.de

Info

Konzert- und Kongresszentrum Harmonie
Harmonie Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn

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