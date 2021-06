Buchpräsentation: »Black is Beautiful«

»Black is Beautiful« zeigt, dass Schönheit facettenreich ist. Es entstand aus einem Fotoprojekt und soll BPoC (Black & People of Color) diese Nachricht mit auf den Weg geben. Amina will darauf hinweisen dass BPoC immer noch mit Stereotypen und abwertenden Klischees zu kämpfen haben. Außerdem soll dieser Abend Mut machen, inspirieren und aufklären. Rassismus soll sich in unseren Schönheitsidealen verabschieden! Jeder Mensch möge sich in seiner eigenen Haut wohl, schön und stark fühlen.