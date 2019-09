Buchpräsentation Handbuch zur Aufführungspraxis: Sologesang

In einer neuen Reihe erscheinen im Bärenreiter-Verlag Handbücher zur Aufführungspraxis. Im Juni 2019 kam als einer der ersten Bände derjenige zum Sologesang heraus: Vorgestellt werden die Vokalpraxis von ca. 1600 bis zur Gegenwart, historische Hintergründe, theoretische Schriften und ausgewählte Werke. Anhand von zahlreichen Abbildungen gibt das Buch so auch konkrete Anleitung zur Einstudierung und zeigt Spielräume eigener künstlerischer Gestaltung auf.

Den umfangreichen Teil zur neuen Musik in diesem Handbuch verfassten Angelika Luz und Christina Richter-Ibáñez in gemeinsamer Arbeit, wobei sie auf ihre Erfahrungen in der künstlerischen Praxis und der Lehre an der Stuttgarter Hochschule zurückgreifen konnten, so dass sich auch Stuttgarter Kolleg*innen und Absolvent*innen in dem Text wiederfinden werden. Aus der produktiven Zusammenarbeit mit Komponistinnen und Komponisten heraus reflektieren die Abschnitte „Sprechen, Singen, Sprechgesang“, „Musikimmanente, komponierte Szene“, „Stimme als Instrument“, „Zwischen Murmeln und Flüstern“, „Tradition und Belcanto“, „Mikrotonalität“, „Extended voices“, „Sprachkomposition“, „Grafik und Improvisation“ und „Stimme, Medien, Theater“ jeweils sowohl Struktur als auch Ästhetik neuer und neuester Werke. An einzelnen Beispielen geben die Autorinnen zudem ganz praktische Anleitungen zur Erarbeitung des zeitlichen Verlaufs (komplexe Rhythmik und Pausen), mikrotonaler Aufgabenstellungen oder theatraler Anforderungen.

Am 26. November 2019 um 19.30 Uhr im OPR stellen die Autorinnen ihr Konzept und Ausschnitte des Textes vor.

Es erklingen Werke von Georges Aperghis, Cathy Berberian, John Cage, Huihui Cheng,

Jan Kopp, Luigi Nono, Aribert Reimann, Arnold Schönberg, Giacinto Scelsi, und Jenny Walshe.

Die Interpretinnen sind Andrea Conangla, Karera Fujita, Dora Garcidueñas, Kanae Mizobuchi, Theresa Szorek, Prof. Angelika Luz, Robert Bärwald und Instrumental-Studierende der HMDK Stuttgart.