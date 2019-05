Buchpräsentation Judith Siegmund: Zweck und Zweckfreiheit

Orchesterprobenraum

In der Geschichte der ästhetischen Theorie hat sich im 20. Jahrhundert eine Lesart der Kantischen Analytik des Schönen herausgebildet, welche die Zweckfreiheit der Kunst als Dogma ihrer Funktionslosigkeit versteht. Dem gegenüber gibt es Entwicklungen auf dem Feld der Künste, die in eine andere Richtung weisen. Es besteht daher eine Notwendigkeit, die Parameter der Zweckfreiheit, Autonomie und Funktionslosigkeit neu zu überdenken. Die Strategie dieser Operation besteht darin, sich mit der philosophischen Geschichte des Zweckbegriffs auseinanderzusetzen und diese in ein Verhältnis zu aktuellen Diskursen der Kunst zu setzen.

Nach dem Studium und Aufbaustudium der Grafik/Malerei und freien Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und der Kunstakademie Stuttgart studierte Judith Siegmund Philosophie an der Freien Universität Berlin und der Universität Potsdam, wo sie 2007 am Institut für Philosophie promoviert wurde. Neben ihrer Mitarbeit im Sonderforschungsbereich „Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste“ lehrte sie an verschiedenen Universitäten und Kunsthochschulen Kunsttheorie, Ästhetische Theorie, Philosophie und Gendertheorie. Nach einer wissenschaftlichen Mitarbeit an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam war sie von 2011–2018 Juniorprofessorin für Theorie der Gestaltung/Ästhetische Theorie mit einer Teildenomination Gendertheorie an der Universität der Künste Berlin. Im Wintersemester 2015/16 vertrat sie das Fachgebiet „Geschichte der Philosophie“ am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin.

An der UdK Berlin war Prof. Siegmund seit 2017 Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Geschichte und Theorie der Gestaltung, langjähriges Mitglied der Kommission für Chancengleichheit, langjähriges Mitglied in der überuniversitären Arbeitsgemeinschaft für Geschlechterforschung (afg) sowie Mitglied im Beirat des BAS (Berlin Centre for Advanced Studies in Arts and Sciences, ehemals Postgraduales Forum).

Judith Siegmund ist assoziiertes Mitglied im Graduiertenkolleg der UdK „Das Wissen der Künste“ und leitet seit Januar 2017 ebenfalls an der UdK das Forschungsprojekt „Autonomie und Funktionalisierung – eine ästhetisch-kulturhistorische Analyse der Kunstbegriffe in der bildenden Kunst in Berlin von den 1990er Jahren bis heute“.

Im März 2018 folgte Judith Siegmund einem Ruf auf die Professur für Gegenwartsästhetik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.