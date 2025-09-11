Buchpräsentation und Lesung von und mit Sandy Graf

„Generation abgestumpft“ ist ein "Aufrüttel"-Buch für jeden, der aufgerüttelt werden will. Generationsübergreifend. "Sieht nix, hört nix, sagt nix." kann und sollte nicht weiter die Devise sein!

Inhalt ist die (selbst-)kritische Auseinandersetzung mit Thematiken wie Klimawandel, Ernährung & Tierschutz, Menschenrechte, Politik, Social Media, welche jedoch durch den Fakten- und Informationsüberfluss gefühlt in einer Sackgasse endet, man stumpft ungewollt ab, verzettelt sich im Alltag und entschuldigt dies mit einer Mentalität im Sinne: „Die anderen werden es schon richten."

Diese Herangehensweise des Individuums potenziert sich in einer Gesellschaft, so dass kein wirklicher Wandel einsetzen kann. Das Buch soll Denkanstöße bieten, ohne zu bevormunden oder belehren zu wollen. Es ist geschrieben aus Sicht einer mündigen Bürgerin, einer Privatperson, und soll einen imaginären Dialog hervorbringen, von Mensch zu Mensch, der nach dem Lesen auch im echten Leben fortgeführt werden kann, und sollte.