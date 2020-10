Buchpremiere: "Don Giovanni fährt Taxi" von Gerhard Stadelmaier

Es ist ein höllenfahrend heißer Tag, an dem Don Giovanni am Steuer seines Taxis sitzt. Eine alternde Schauspielerin will doch noch fast nackig in die Theatergeschichte eingehen – und wird von einer Schlange gebissen. Zwei Primadonnen kratzen sich gegenseitig die Augen aus. Ein Dorf verliert seinen geschätzten Deppen und eine Heiligenfigur verhext drei Buben. Derweil kurvt Don Giovanni seinen Taxi-Fahrgast in immer neue Bedrängnis mit der Frage: »Verdienen Sie so viel, dass Sie sich heute Abend eine Frau leisten können?«

Don Giovanni fährt Taxi: Lauter groteske, komische, skurrile und unerhörte Begebenheiten als Tollheitsweltfluchten. Robert Schumanns „Novelletten“ (op. 21) machen die Musik dazu.

Gerhard Stadelmaier, 1950 in Stuttgart geboren, lebt in Bad Nauheim. Studium der Germanistik und Geschichte in Tübingen. Redakteur im Feuilleton der Stuttgarter Zeitung, dann später bis 2015 Theaterkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ausgezeichnet u.a. mit dem Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik und dem Deutschen Sprachpreis. Zuletzt erschienen von ihm „Liebeserklärungen. Große Schauspieler, große Figuren“ (2012), „Regisseurstheater. Auf den Bühnen des Zeitgeistes“ (2016) sowie der Roman „Umbruch“ (2016).