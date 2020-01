Buchpremiere: Hawaii

Cihan Acar, 1986 in Heilbronn geboren und nach Zwischenstationen in Heidelberg, Berlin und Istanbul wieder in Heilbronn lebend, legt mit »Hawaii« seinen Debütroman vor, der am 17. Februar im Verlag Hanser Berlin erscheint. Einen Tag später feiert der Roman am 18. Februar um 20 Uhr seine Buchpremiere in der BOXX des Theaters Heilbronn: Schauspieler Lucas Janson liest daraus, Cihan Acar wird im Gespräch über die Entstehung dieses eindrucksvollen literarischen Porträts berichten, das er von seiner Heimatstadt in all ihren Widersprüchen zeichnet. Humorvoll und sprachlich virtuos schreibt er über den Kampf der Kulturen, über Heimatlosigkeit und Toleranz in unserer zerrissenen Gesellschaft.

Es sind die heißesten Tage im Jahr, Hundstage, die, so glauben manche, schweres Unheil bringen. Kemal Arslan läuft durch Heilbronn, ein Fußballstar, der nach einem Unfall seine Karriere beenden und von vorn anfangen muss. Unbeteiligt steht er auf einer türkischen Hochzeit herum, geht in ein Striplokal und ins Wettbüro, gerät mitten hinein in eine Straßenschlacht zwischen Rechten und Migranten, trifft seine Exfreundin Sina und besucht seine Eltern, die, wie die meisten Türken der Stadt, in Hawaii wohnen, einem Problembezirk mit heruntergekommenen Häusern und rauem Straßenleben, der rein gar nichts mit dem Urlaubsparadies gemeinsam hat. Cihan Acar erzählt von zwei Tagen und drei Nächten eines jungen Mannes, in denen er alle Stadien von Illusion, Sehnsucht und Einsamkeit durchquert. Ein Buch über all die Heimatlosen, Nachtgestalten und Romantiker, die im Dazwischen leben.

Schon jetzt gilt der Autor, der bisher mit den Büchern »111 Gründe Hip Hop zu lieben« und »111 Gründe Galatasaray zu lieben« in Erscheinung getreten ist, als großes Talent. »Ein toller Roman! Unterhaltsam, oft schräg, voller ungewöhnlicher Bilder und kluger Geschichten«, urteilt der Schriftsteller Abbas Khider über das Romandebüt seines jüngeren Kollegen. Und Benedict Wells meint: »Hawaii ist ein rauschhafter Trip durch Heilbronn, der den Leser sofort in seinen Bann zieht.«