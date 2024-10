Buchpremiere: Joachim Zelter: Staffellauf

Joachim Zelter stellt seinen neuen Roman vor Joachim Zelters autofiktionaler Roman beschreibt Lebenswege, Abwege und Notausgänge. Er erzählt vom Werden und vom Gewordensein, von Müttern, Vätern und Kindern, von Heiratsanträgen, Höhenflügen, Niederlagen, Seitensprüngen, Lebenslügen, Lebenssprüngen. Er erinnert, erfindet und ordnet neu. Wie sind wir geworden, der wir sind? Oder: Wie sind wir nicht geworden, der wir sind – oder gerne sein wollten? Er erzählt wie noch nie. Er schreibt wie um sein Leben.

Der Versuch eines Lebenslaufs – oder auch Staffellaufs. Ein wahrlich existentieller Roman. Joachim Zelter, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller. Bei Klöpfer & Meyer erschienen u. a. Der Ministerpräsident (2010), nominiert für den Deutschen Buchpreis, sowie Im Feld (2018). In der KrönerEditionKlöpfer erschienen Die Verabschiebung (2021) und Professor Lear(2022). Joachim Zelter erhielt zahlreiche Auszeichnungen: u. a. den begehrten Preis der ›LiteraTourNord‹. Er ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller und im Deutschen PEN.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Krömer Verlag statt.