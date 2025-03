Buchpremiere "LEAVING WAS THE HARDEST PART" mit Rabia Doğan

Mit dem Modedesign-Studium im fremden Berlin geht Nehirs größter Wunsch in Erfüllung. Doch mit einem Haken: Sie muss zu ihrem herrischen Vater ziehen, den sie nicht wirklich kennt. Einzig in einem Töpfershop findet sie Ruhe - bis sie dort auf Atlas trifft, den Jurastudenten, der sein Leben perfekt unter Kontrolle hat. Und den Nehir überhaupt nicht leiden kann. Aber unter seinem penibel aufgebauten Image versteckt sich eine Last, die ihn zu erdrücken droht. Zwischen Streitereien und ungewollten Treffen merken die beiden, wie viel sie verbindet. So viel, dass es sie auseinanderreißen könnte.

Eine hoch romantische Slow Burn Romance mit einem unwiderstehlichen Lesesog, dem sich niemand entziehen kann.

Die zutiefst bewegende »Hardest Part«-Trilogie umfasst folgende Romane

-- Band 1: Staying Was The Hardest Part

-- Band 2: Trusting Was The Hardest Part

-- Band 3: Leaving Was The Hardest Part

Wir freuen uns sehr, dass die Autorin Rabia Doğan sich auf die Reise nach Marbach macht um uns zu besuchen. Wir feiern mit ihr gemeinsam das Finale Ihrer berührenden Own-Voive-Reihe “HARDEST PART” mit dem dritten Band “Leaving Was The Hardest Part” als Buchpremiere. Im Gespräch mit der Buchhändlerin Annika Stanger unterhält sich die sympathische Autorin aus Berlin über ihr Schreiben, ihre Herangehensweise und die Idee hinter der Reihe.

Wir freuen uns auch auf einen Austausch mit und zwischen den Gästen.