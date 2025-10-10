Buchpremiere mit Julia Dippel

Kommt zur Nacht der fallenden Sterne! Neon-Glow meets Underground-Club meets Götter, Magie & epische Fantasy-Vibes. Es öffnet sich ein Portal in eine andere Welt – zum großen Bookbirthday von „Velvet Falls, but the Gods forgot to die“ von Julia Dippel! Euch erwartet eine exklusive Buchpremiere der etwas anderen Art mit: szenischer Lesung, Live-DJ & pulsierenden Beats, Dagmar Bittner, die Velvet im Hörbuch ihre Stimme leiht, einer Kulisse zum Abtauchen und dem ein oder anderen dippligen Überraschungshighlight.

Velvet, Dämonenreiterin wider Willen, trifft auf Kash – den Ex mit göttlichem Glow (und Talent fürs Chaos). Taucht ein in magische Vibes, buchige Liebe – und eine Nacht, die ihr nie wieder vergesst.