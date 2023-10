Die zwei Clowns Erbse und Bohne arbeiten bei der Stadtreinigung. Der Chef Bohne drangsaliert Erbse ganz schön… Da haben sich die beiden eine Pause ehrlich verdient. In dieser Pause finden sie im Müll eine Zeitung mit einer sehr alten Geschichte aus einem fernen Land. Dort lebte einst ein alter König, der selbst keine Kinder hatte. Wer sollte nun sein Nachfolger werden? Und wie sollte er herausfinden, wer der beste Nachfolger sein könnte? Mit einem genialen Einfall will er seine Untertanen prüfen. Jeder Untertan erhält ein Samenkorn und übers Jahr sind die prächtigsten Pflanzen gewachsen. Aber wem gebührt denn nun die Ehre, König zu werden? Erbse und Bohne sind so fasziniert von der Geschichte, dass sie beginnen, sie nachzuspielen….

Das inklusive Theaterensemble geht – frei nach einem koreanischen Märchen – einer großen Frage nach. Wer dabei ein Handicap hat und ob es wirklich eines ist, das ist nicht immer klar.