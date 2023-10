Das Darknet - Vortrag mit Stefan Mey

Das Internet ist ein magischer Ort: Mit wenigen Klicks kommt man an alle erdenklichen Informationen und kann mit der ganzen Welt kommunizieren. Mit der ganzen Welt? Naja – für die meisten Menschen ist ein freies Internet nicht selbstverständlich. In Ländern wie China, Russland, Katar oder Indien zensieren Regierungen dreist das Netz. Sie blockieren und filtern unliebsame Inhalte. Und manchmal drehen sie gleich das komplette Netz ab, für einen bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte Region. Das Schöne ist: Das Internet selbst erlaubt es, solche Sperren auszuhebeln.

Wir schauen uns die verschiedenen Spielarten von Zensur an – und die Möglichkeiten, sie zu umgehen … Man nutzt Programme, die Daten über Ecken ans Ziel schicken oder trickst Netzsperren durch simple Einstellungen aus. Man versteckt Inhalte in unverdächtigen Webseiten oder auch mal in Computerspielen. Mit haushaltsüblicher Technik kann man außerdem ein lokales, paralleles Internet bauen und mit wenigen Klicks Menschen in zensierten Weltregionen einen freien Internetzugang ermöglichen. Das Wissen über Internetzensur kann unter anderem im Urlaub praktisch sein, wenn man merkt, dass lieb gewonnene Webseiten und Apps plötzlich nicht laufen. Wir schauen uns auch die Diskussion hierzulande an: Auch in westlichen Demokratien gibt es manchmal Netzsperren. Die kommen rechtsstaatlich sauber zustande, werden stets aber kontrovers diskutiert. Ein anderer Blick auf das Internet, das aus unserem Leben kaum mehr wegzudenken ist.

Stefan Mey ist freier Technologiejournalist und Buchautor in Berlin. Er stammt aus Halle/Saale und hat Soziologie und Medienwissenschaften studiert. Er hat unter anderem ein Sachbuch über das Darknet geschrieben («Darknet: Waffen, Drogen, Whistleblower. Wie die digitale Unterwelt funktioniert.») Ansonsten beschäftigt er sich viel mit Überwachung, mit den großen Digitalkonzernen und allgemein mit der Frage, was das Internet mit uns und unserer Gesellschaft macht.