Buchvorstellung: "Nach dem Krieg"

Am 18. April 1945 – einen Tag nach dem Einmarsch der US-Truppen in die Stadt – war in Schwäbisch Hall der Zweite Weltkrieg zu Ende, während im Landkreis noch gekämpft wurde.

Die ersten Tage und Wochen nach Untergang des „Tausendjährigen Reiches“ waren geprägt von sehr unterschiedlichen Stimmungen; zum einen machte sich eine große Erleichterung bemerkbar, die Nächte in den Luftschutzkellern hinter sich, einfach überlebt zu haben. Zum anderen herrschte zugleich eine große Unsicherheit und Verunsicherung vor dem, was nun kommen sollte: die Angst und Sorge um vermisste oder in Gefangenschaft geratene Angehörige, der Umgang mit ‚Fremden‘, nämlich den Besatzungstruppen, Flüchtlingen und Heimatvertriebenen und die Ungewissheit, wie die ‚Siegermächte‘ die Zukunft bestimmen werden.

Mit Dr. Heike Krause.