Buchvorstellung: “Was Landschaften erzählen – eine Bilderreise durch Hohenlohe und das Taubertal …”

Hohenlohe und das Taubertal sind Burgen- und Bauernland. Schlösser und Klöster, Landwirte und Weltmarktführer prägen die Region mit ihren weiten Hochflächen, den engen Schluchten und den naturnahen Flusslandschaften. Unter dem Motto „Landschaft lesen“ sind die aus Rothenburg stammende Autorin und Kulturwissenschaftlerin Felicitas Wehnert und ihr Mann Manfred Schäffler in 18 Wanderungen den Prägungen, der Geschichte und den Geschichten nachgegangen und stellen sie in ihrem jüngsten Buch „Mit Geist und Füßen Hohenlohe und Taubertal“ vor.

Einige dieser Stationen haben dien Autor*Innen zu einer Bilderreise zusammengestellt: mit den Rothenburger Mühlen im Taubertal und den umgebenden Pilgerwege, den Geheimnissen der Riemenschneider Madonna in Creglingen und der Stuppacher Madonna bei Bad Mergentheim, den Geschichten um Abt Knittel und Götz von Berlichingen im Kloster Schöntal und Jagsthausen, dem Bauernschloss in Kirchberg und der Jugendstilkirche in Gaggstatt, sowie den Schlössern Langenburg und Bartenstein.