Buchvorstellung „Die Zeit vor, während und nach dem III. Reich“

An diesem Abend stellt Ulrich Berger den dritten Band der Reihe „Nordheimer Geschichten“ vor.

Der inhaltliche Schwerpunkt dieses Buches liegt auf der Zeit des Dritten Reiches unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Nordheim. Betrachtet werden der Zeitabschnitt vor 1933, die Vorkriegs- und die Kriegsjahre sowie die unmittelbare Nachkriegszeit. Als Quellen für die Nachforschungen dienten viele Zeitzeugenberichte aus Nordheim, Akten aus dem Gemeindearchiv, Feldpostbriefe sowie themenbezogene Berichte und Fachliteratur. In diesem Buch wird versucht, ein schwieriges, aber auch interessantes und spannendes Kapitel unserer Ortsgeschichte ausführlich darzustellen.

Die Veranstaltung findet im Sitzungssaal der Gemeinde Nordheim statt. Die Gemeinde Nordheim, die Bürgerstiftung und der Heimatverein Nordheim laden ganz herzlich ein zu diesem besonderen Abend!

Veranstalter: Gemeinde Nordheim, Bürgerstiftung sowie Heimatverein